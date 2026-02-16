Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Pkw beschädigt und davongefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Otto-Hahn-Straße;

Unfallzeit: 14.02.2026, zwischen 13.00 Uhr und 13.35 Uhr;

Einen schwarzen VW Eos angefahren haben bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer in Borken-Gemen. Das Auto stand Samstagmittag zwischen 13.00 Uhr und 13.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Otto-Hahn-Straße. Die Unbekannten beschädigten das Fahrzeug hinten links an der Stoßstange und entfernten sich, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell