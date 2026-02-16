POL-BOR: Borken-Gemen - Pkw beschädigt und davongefahren
Borken (ots)
Unfallort: Borken-Gemen, Otto-Hahn-Straße;
Unfallzeit: 14.02.2026, zwischen 13.00 Uhr und 13.35 Uhr;
Einen schwarzen VW Eos angefahren haben bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer in Borken-Gemen. Das Auto stand Samstagmittag zwischen 13.00 Uhr und 13.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Otto-Hahn-Straße. Die Unbekannten beschädigten das Fahrzeug hinten links an der Stoßstange und entfernten sich, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell