PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Pkw beschädigt und davongefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Otto-Hahn-Straße;

Unfallzeit: 14.02.2026, zwischen 13.00 Uhr und 13.35 Uhr;

Einen schwarzen VW Eos angefahren haben bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer in Borken-Gemen. Das Auto stand Samstagmittag zwischen 13.00 Uhr und 13.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Otto-Hahn-Straße. Die Unbekannten beschädigten das Fahrzeug hinten links an der Stoßstange und entfernten sich, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 10:42

    POL-BOR: Ahaus-Wessum - Unfallflucht begangen

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Wessum, Schaddenhook; Unfallzeit: zwischen 11.02.2026, 18.00 Uhr und 14.02.2026, 16.00 Uhr; Einen roten Fiat 500 angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus-Wessum. Das Auto stand zwischen Mittwochabend und Samstagnachmittag auf einem Parkplatz an der Straße Schaddenhook. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:41

    POL-BOR: Kreis Borken - Bilanz des Karnevalssonntags

    Kreis Borken (ots) - Tausende von Menschen haben am vergangenen Wochenende im Kreis Borken Karneval gefeiert. In mehreren Orten fanden größere Straßenkarneval-Veranstaltungen statt. Dabei blieb es überwiegend fröhlich und friedlich. Jedoch musste die Polizei auch mehrere Strafverfahren einleiten. Nachstehend die Bilanz zu den einzelnen Orten: In Südlohn und Reken besuchten wie berichtet ca. 7.000 Menschen (4.000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren