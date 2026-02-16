PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Witterungsbedingte Verkehrsunfälle: Polizei zieht Bilanz nach Schneefall im Kreis Borken

Kreis Borken (ots)

Erheblicher Schneefall hat in der Nacht zu Rosenmontag im gesamten Kreis Borken zu teils schwierigen Verkehrsbedingungen geführt. In dem genannten Zeitraum verzeichnete die Polizei insgesamt zehn Verkehrsunfälle, die im Zusammenhang mit den Witterungsverhältnissen standen. Der Großteil der Unfälle führte zu Sachschäden, die sich überwiegend im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich bewegten. Das Unfallgeschehen verteilte sich ohne örtliche Schwerpunkte über das gesamte Kreisgebiet. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

