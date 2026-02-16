POL-BOR: Ahaus-Wessum - Unfallflucht begangen
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus-Wessum, Schaddenhook;
Unfallzeit: zwischen 11.02.2026, 18.00 Uhr und 14.02.2026, 16.00 Uhr;
Einen roten Fiat 500 angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus-Wessum. Das Auto stand zwischen Mittwochabend und Samstagnachmittag auf einem Parkplatz an der Straße Schaddenhook. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
