Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Bilanz des Karnevalssonntags

Kreis Borken (ots)

Tausende von Menschen haben am vergangenen Wochenende im Kreis Borken Karneval gefeiert. In mehreren Orten fanden größere Straßenkarneval-Veranstaltungen statt. Dabei blieb es überwiegend fröhlich und friedlich. Jedoch musste die Polizei auch mehrere Strafverfahren einleiten. Nachstehend die Bilanz zu den einzelnen Orten:

In Südlohn und Reken besuchten wie berichtet ca. 7.000 Menschen (4.000 Reken und 3.000 Südlohn) den Karnevalsumzug am vergangenen Samstag. Dieser verlief störungsfrei. Im weiteren Verlauf der Feierlichkeiten waren mehrere Einsätze der Polizei erforderlich. Es kam in Reken zu sechs Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Beleidigung. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde bezüglich einer Anscheinswaffe gefertigt. In Südlohn wurden keine Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten festgestellt.

Circa 20.000 Besucher hatten sich am Sonntag in Rhede eingefunden, um dort dem störungsfrei verlaufenden Umzug zuzujubeln. Im Anschluss kam es zu einigen polizeilichen Einsätzen. Diese schlugen sich nieder in fünf Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen öffentlichen Urinierens, eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, eine Sicherstellung einer Anscheinswaffe, ein Platzverweis und eine Ingewahrsamnahme.

In Schöppingen hatten sich am Sonntag circa 12.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingefunden, um dem Karnevalsumzug beizuwohnen. Dieser verlief weitgehend störungsfrei. Im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten wurden zwei hilflose Personen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde gefertigt.

Ebenfalls am Sonntag fand ein Karnevalsumzug in Gronau statt. Diesen besuchten circa 10.000 Menschen. Die Bilanz des weiteren Verlaufs: vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung, eine wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, in einem Fall stellten Beamte Betäubungsmittel sicher.

In Stadtlohn hatten sich am Sonntag etwa 5.000 Besucher eingefunden. Der Umzug verlief störungsfrei. Im weiteren Verlauf war die Polizei nicht erforderlich. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell