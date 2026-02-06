Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (04.02.2026), zwischen 13 und 13:45 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Rucksack aus einem in der Industriestraße (Höhe Pettenkoferstraße) abgestellten Auto.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

