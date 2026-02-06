Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Radfahrer bei Verkehrsunfall mit Bus schwer verletzt

Krefeld (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus auf der Kölner Straße in Höhe der Hausnummer 16 ist am Freitag (6. Februar 2026) ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der 83-Jährige aus Willich überquerte gegen 12:50 Uhr die Fahrbahn der Kölner Straße in Richtung des Hauptbahnhofs und wurde dort von einem Linienbus erfasst, der vom dortigen Busbahnhof am Südausgang nach rechts auf die Kölner Straße abbiegen wollte.

Der Radfahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kölner Straße war für die Verkehrsunfallaufnahme für ca. 2 Stunden zwischen der Ritterstraße und der Saumstraße gesperrt.

(54)

