PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Radfahrer bei Verkehrsunfall mit Bus schwer verletzt

Krefeld (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus auf der Kölner Straße in Höhe der Hausnummer 16 ist am Freitag (6. Februar 2026) ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der 83-Jährige aus Willich überquerte gegen 12:50 Uhr die Fahrbahn der Kölner Straße in Richtung des Hauptbahnhofs und wurde dort von einem Linienbus erfasst, der vom dortigen Busbahnhof am Südausgang nach rechts auf die Kölner Straße abbiegen wollte.

Der Radfahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kölner Straße war für die Verkehrsunfallaufnahme für ca. 2 Stunden zwischen der Ritterstraße und der Saumstraße gesperrt.

(54)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 12:03

    POL-KR: Brennende Mülltonnen: Kripo ermittelt

    Krefeld (ots) - In der Nacht auf Freitag (6. Februar 2026) haben vier Mülltonnen gebrannt. Gegen 23 Uhr hatte eine Tonne vor einem Haus auf der Alten Linner Straße in Flammen gestanden. Dort konnte ein Zeuge die Polizei auf zwei verdächtige Männer aufmerksam machen. Gegen einen der beiden 37-Jährigen wird nun ermittelt. Kurz darauf, gegen 23:20 Uhr, brannte eine Mülltonne auf der Uerdinger Straße, ebenfalls an ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 14:42

    POL-KR: Alkoholisierter Mann fährt gegen Stromverteilerkasten und flüchtet

    Krefeld (ots) - Am Donnerstag (5. Februar 2026) ist ein 59-jähriger Krefelder gegen einen Stromverteilerkasten gefahren und dann geflüchtet. Gegen 11:40 Uhr meldete ein Mitarbeiter des Krefelder Kommunalen Ordnungsdienstes, dass ein Mercedes auf dem Frankenring gegen einen Stromkasten gefahren sei. Der Fahrer sei kurz ausgestiegen, habe nachgeschaut und sei dann ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:56

    POL-KR: Nachtrag zur unserer Pressemitteilung "Kriminalpolizei ermittelt wegen verletzter Person" | Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld

    Krefeld (ots) - Der Mann, der am Sonntag (25. Januar 2026) mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht und operiert wurde, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen dauern an. Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Krefeld. Unsere ursprüngliche Pressemitteilung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren