POL-BOR: Stadtlohn - Spielautomat hält stand

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Dufkampstraße;

Tatzeit: 14.02.2026, 04.00 Uhr;

In eine Spielhalle eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Stadtlohn. Die Täter hatten sich an der Eingangstür zu schaffen gemacht, um in die Räumlichkeiten an der Dufkampstraße zu gelangen. Im Inneren versuchten die Täter offensichtlich ohne Erfolg, einen Automaten aufzuhebeln. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

