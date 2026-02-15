POL-BOR: Stadtlohn - Spielautomat hält stand
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Dufkampstraße;
Tatzeit: 14.02.2026, 04.00 Uhr;
In eine Spielhalle eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Stadtlohn. Die Täter hatten sich an der Eingangstür zu schaffen gemacht, um in die Räumlichkeiten an der Dufkampstraße zu gelangen. Im Inneren versuchten die Täter offensichtlich ohne Erfolg, einen Automaten aufzuhebeln. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
