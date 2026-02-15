POL-BOR: Velen - In Wohnhaus eingedrungen
Velen (ots)
Tatort: Velen, Nordvelener Straße;
Tatzeit: zwischen 11.02.2026, 14.30 Uhr, und 14.02.2026, 13.50 Uhr;
Schmuck entwendet haben Unbekannte bei einem Einbruch in Velen. Die Täter waren in das Wohnhaus an der Nordvelener Straße gelangt, indem sie die Glasscheibe eine Terrassentür eingeschlagen hatten. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume. Zu der Tat kam es zwischen Mittwochnachmittag und Samstagmittag. Die Kriminalpolizei in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000. (to)
