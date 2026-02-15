POL-BOR: Velen - In Wohnhaus eingedrungen

Velen (ots) - Tatort: Velen, Brookweg; Tatzeit: 13.02.2026, zwischen 07.30 Uhr und 16.50 Uhr; In ein Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte am Freitag in Velen. Die Täter gelangten in das Haus am Brookweg, nachdem sie eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten. Sie durchsuchten das Innere nach möglicher Beute. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise ...

