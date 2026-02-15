PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - In Wohnhaus eingedrungen

Velen (ots)

Tatort: Velen, Nordvelener Straße;

Tatzeit: zwischen 11.02.2026, 14.30 Uhr, und 14.02.2026, 13.50 Uhr;

Schmuck entwendet haben Unbekannte bei einem Einbruch in Velen. Die Täter waren in das Wohnhaus an der Nordvelener Straße gelangt, indem sie die Glasscheibe eine Terrassentür eingeschlagen hatten. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume. Zu der Tat kam es zwischen Mittwochnachmittag und Samstagmittag. Die Kriminalpolizei in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

