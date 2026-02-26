Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260226-2: Einbruch in Schule - Zeugensuche

Hürth (ots)

Fenster aufgehebelt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Donnerstag (26. Februar) in eine Grundschule in Hürth-Gleuel eingedrungen sein sollen. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen löste gegen 1.35 Uhr die Alarmanlage der Grundschule an der Schnellermaarstraße aus. Alarmierte Polizeikräfte umstellten und durchsuchten das Gebäude nach möglichen Tätern. Sie stellten ein aufgehebeltes Fenster fest. Die Einbrecher hatten sich offenbar vor Eintreffen der Polizei bereits entfernt.

Im Anschluss sicherten die Beamten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell