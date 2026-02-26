PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260226-2: Einbruch in Schule - Zeugensuche

Hürth (ots)

Fenster aufgehebelt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Donnerstag (26. Februar) in eine Grundschule in Hürth-Gleuel eingedrungen sein sollen. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen löste gegen 1.35 Uhr die Alarmanlage der Grundschule an der Schnellermaarstraße aus. Alarmierte Polizeikräfte umstellten und durchsuchten das Gebäude nach möglichen Tätern. Sie stellten ein aufgehebeltes Fenster fest. Die Einbrecher hatten sich offenbar vor Eintreffen der Polizei bereits entfernt.

Im Anschluss sicherten die Beamten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 11:38

    POL-REK: 260226-1: Kleinkraftradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Wesseling (ots) - Notarzt im Einsatz Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (25. Februar) in Wesseling erlitt die Fahrerin (56) eines Kleinkraftrades schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen soll der Fahrer (27) eines Peugeot gegen 14.50 Uhr von der Straße "Mühlenweg" in den Kreisverkehr an der ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 14:46

    POL-REK: 260225-4: Mann soll unter Alkohol und Drogen gefahren sein - Blutprobe

    Kerpen (ots) - 52-Jähriger bedrohte Polizeikräfte Am Dienstagmorgen (24. Februar) haben Polizeikräfte in Kerpen einen Autofahrer (52) kontrolliert. Er steht im Verdacht unter Einfluss von Alkohol und Drogen Auto gefahren zu sein. Gegen 11.30 Uhr meldete ein Zeuge im Bereich der Bundesautobahn (BAB) 61 einen in Schlangenlinien fahrenden weißen VW-Fahrer. Er sei in ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 14:00

    POL-REK: 260225-3: Tageswohnungseinbruch in Haus - Zeugen gesucht

    Wesseling (ots) - Mann warf Scheibe ein und flüchtete mit Beute Am Dienstagmorgen (24. Februar) entwendete ein unbekannter Täter aus einem Einfamilienhaus in Wesseling Bargeld und eine Tasche. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen schlanken Mann zwischen 18 und 20 Jahren mit schwarzem Haar handeln. Zum Tatzeitpunkt soll er eine dunkle Kapuzenjacke, eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren