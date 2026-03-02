PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 260302-1: Ladendiebin setzte Pfefferspray ein - Mehrere Leichtverletzte

Wesseling (ots)

Polizeikräfte stellten flüchtende Täterinnen

Mit einem Pfefferspray hat am Freitagnachmittag (27. Februar) eine mutmaßliche Ladendiebin (27) in Wesseling mehrere Menschen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten drei Leichtverletzte (13w, 55m, 56w) mit Reizungen der Atemwege in Krankenhäuser. Polizeikräfte stellten die geflüchtete Haupttäterin und eine mutmaßliche Komplizin noch in Tatortnähe.

Nach ersten Erkenntnissen habe ein Mitarbeiter (57) des Drogeriemarktes an der Flach-Fengler-Straße die beiden späteren Beschuldigten (24, 27) dabei beobachtet, wie sie mehrere Artikel in einer Tasche verstauten und den Laden ohne zu bezahlen verlassen haben sollen. Hinter dem Kassenbereich habe der 57-Jährige eine der beiden Täterinnen angesprochen. Die Frau zückte ein Pfefferspray und sprüht es dem Mann in sein Gesicht. Sie nutzte die Orientierungslosigkeit des Mitarbeiters und flüchtete.

Alarmierte Polizeikräfte fahndeten umgehend nach der Flüchtigen und ihrer Begleitung. Sie trafen beiden Frauen im Bereich der Bogenstraße an. Bei der Durchsuchung der Frauen fanden die Beamtinnen neben den Artikeln aus der Drogerie weiteres potenzielles Diebesgut. Sie stellten die Waren sicher und nahmen die nunmehr Beschuldigten zur Identitätsfeststellung mit zu einer Polizeiwache.

Rettungskräfte versorgten währenddessen mehrere Menschen in dem Drogeriemarkt, die über Reizungen der Atemwege klagten. Drei Geschädigte, darunter ein 13-jähriges Mädchen, brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 23 haben unter anderem die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, des einfachen Diebstahls und der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

