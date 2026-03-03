PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 260303-1: Falsche Polizeibeamte erbeuteten Bargeld und Mobiltelefon

Hürth (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei etwa 185 bzw. 175 Zentimeter großen Männern in polizeiähnlichen Uniformen samt Westen, die am Montagmorgen (2. März) in Hürth im Rahmen einer vorgetäuschten Durchsuchung Bargeld und ein Mobiltelefon erbeuteten. Der Größere mit schwarzem Dreitagebart und schwarzen Haaren habe zusätzlich eine mutmaßliche Pistole, einen Elektroschocker, eine Taschenlampe und eine Dokumentenmappe mitgeführt. Der Kleinere habe blonde Haare gehabt und sei leicht korpulent gewesen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die beiden angeblichen Polizeibeamten beim Geschädigten gegen 6.45 Uhr geklingelt haben. Unter dem Vorwand, einen Durchsuchungsbeschluss wegen angeblicher Geldwäsche vollstrecken zu müssen, betraten sie das Haus an der Keutenstraße und nahmen die Beute an sich. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte erstattete später auf einer Wache eine Anzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

