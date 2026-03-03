PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260303-2: Auto aufgebockt und Reifen gestohlen

Hürth (ots)

Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Sonntagnachmittag (1. März) und Montagmorgen (2. März) Reifen samt Felgen von einem Auto in Hürth-Efferen entwendet. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Zentralen Anzeigenbearbeitung nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 7 Uhr fuhren alarmierte Polizeikräfte zur Karl-Kuenen-Straße. Hier sollen Täter zwischen Sonntag 16 Uhr und Montag 7 Uhr einen BMW aufgebockt und alle vier Reifen samt Felgen entwendet haben.

Die Beamtinnen nahmen den Sachverhalt auf, dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 12:54

    POL-REK: 260303-1: Falsche Polizeibeamte erbeuteten Bargeld und Mobiltelefon

    Hürth (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei etwa 185 bzw. 175 Zentimeter großen Männern in polizeiähnlichen Uniformen samt Westen, die am Montagmorgen (2. März) in Hürth im Rahmen einer vorgetäuschten Durchsuchung Bargeld und ein Mobiltelefon erbeuteten. Der Größere mit schwarzem Dreitagebart und schwarzen Haaren habe ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:04

    POL-REK: 260302-2: Täter brachen in Haus ein

    Brühl (ots) - Zeugen gesucht Am Samstagmittag (28. Februar) sind Unbekannte in ein Haus in Brühl eingedrungen. Durch den Geschädigten überrascht, flüchteten die Täter und ließen einen Teil der Beute am Tatort zurück. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ersten ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:09

    POL-REK: 260302-1: Ladendiebin setzte Pfefferspray ein - Mehrere Leichtverletzte

    Wesseling (ots) - Polizeikräfte stellten flüchtende Täterinnen Mit einem Pfefferspray hat am Freitagnachmittag (27. Februar) eine mutmaßliche Ladendiebin (27) in Wesseling mehrere Menschen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten drei Leichtverletzte (13w, 55m, 56w) mit Reizungen der Atemwege in Krankenhäuser. Polizeikräfte stellten die geflüchtete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren