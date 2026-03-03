POL-REK: 260303-2: Auto aufgebockt und Reifen gestohlen
Hürth (ots)
Zeugen gesucht
Unbekannte haben zwischen Sonntagnachmittag (1. März) und Montagmorgen (2. März) Reifen samt Felgen von einem Auto in Hürth-Efferen entwendet. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Zentralen Anzeigenbearbeitung nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Gegen 7 Uhr fuhren alarmierte Polizeikräfte zur Karl-Kuenen-Straße. Hier sollen Täter zwischen Sonntag 16 Uhr und Montag 7 Uhr einen BMW aufgebockt und alle vier Reifen samt Felgen entwendet haben.
Die Beamtinnen nahmen den Sachverhalt auf, dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (sc)
