POL-REK: 260303-2: Auto aufgebockt und Reifen gestohlen

Hürth (ots)

Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Sonntagnachmittag (1. März) und Montagmorgen (2. März) Reifen samt Felgen von einem Auto in Hürth-Efferen entwendet. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Zentralen Anzeigenbearbeitung nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 7 Uhr fuhren alarmierte Polizeikräfte zur Karl-Kuenen-Straße. Hier sollen Täter zwischen Sonntag 16 Uhr und Montag 7 Uhr einen BMW aufgebockt und alle vier Reifen samt Felgen entwendet haben.

Die Beamtinnen nahmen den Sachverhalt auf, dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

