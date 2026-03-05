POL-REK: 260305-2: Auto aufgebockt und Reifen gestohlen
Kerpen (ots)
Ermittler suchen Zeugen
Unbekannte sollen in der Nacht zu Mittwoch (4. März) zwischen 0 Uhr und 7 Uhr auf der Konrad-Honings-Straße in Kerpen an einem BMW alle vier Räder abmontiert und entwendet haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Zentralen Anzeigenbearbeitung suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Polizeikräfte nahmen vor Ort eine Strafanzeige auf. (rs)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell