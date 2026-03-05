PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260305-2: Auto aufgebockt und Reifen gestohlen

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Unbekannte sollen in der Nacht zu Mittwoch (4. März) zwischen 0 Uhr und 7 Uhr auf der Konrad-Honings-Straße in Kerpen an einem BMW alle vier Räder abmontiert und entwendet haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Zentralen Anzeigenbearbeitung suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Polizeikräfte nahmen vor Ort eine Strafanzeige auf. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 11:17

    POL-REK: 260305-1: Täter brachen in Haus ein

    Kerpen (ots) - Zeugen gesucht Einbrecher sind am Mittwoch (4. März) in ein Haus in Kerpen eingedrungen. Ein Verdächtiger soll kräftig, zwischen 20 und 35 Jahren alt sein und dunkle Haare haben. Er habe ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jacke getragen. Seine ebenfalls 20- bis 35-jährige Komplizin sei ebenfalls kräftig und habe lange dunkle Haare. Sie soll mit einem schwarzen Longsleeve und einer weißen ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 14:46

    POL-REK: 260304-3: Täter brachen in Wohnungen ein

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zeugen gesucht Unbekannte sind am Dienstag (3. März) in Wohnräume in Frechen und Erftstadt eingebrochen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Zwischen 10 Uhr und 13.10 Uhr sollen Einbrecher über ein Fenster in ein Haus in Erftstadt eingedrungen sein. ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 13:58

    POL-REK: 260304-2: Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer gestoppt

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Radfahrer leistete Widerstand und verbrachte Nacht im Polizeigewahrsam Polizistinnen und Polizisten haben in Pulheim, Hürth und Wesseling zwischen Dienstag (3. März) und Mittwoch (4. März) drei alkoholisierte Verkehrsteilnehmende gestoppt. Ein alkoholisierter Radfahrer leistete Widerstand und verbrachte die Nacht in einer Zelle. Dienstagabend gegen 19.15 Uhr meldeten Zeugen einen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren