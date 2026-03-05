Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260305-3: E-Scooterfahrer und Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs - Blutproben

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Tests reagieren auf Cannabis, Amphetamin und Kokain

Polizeikräfte haben bei allgemeinen Verkehrskontrollen im Rhein-Erft-Kreis am Mittwoch (4. März) und in der Nacht zu Donnerstag (5. März) sechs Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen und kontrolliert. Die Männer stehen im Verdacht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit ihren Autos und E-Scootern gefahren zu sein.

Gegen 14 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamte in Brühl den Fahrer (42) eines Daimlers auf der Römerstraße. Das auffällige Verhalten des Mannes legte den Verdacht nahe Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Vortest zeigte eine positives Ergebnis für den Konsum von Amphetaminen an. Auf Anordnung entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem 42-Jährigen.

In Kerpen, Hürth und Wesseling kontrollierten Streifenteams mehrere E-Scooterfahrer. In vier Fällen wiesen Test den Konsum von Betäubungsmitteln nach. In Kerpen zeigte der Vortest gleich mehrere positive Ergebnisse für Cannabis, Amphetamin und Kokain an. Bei den Fahrern ordneten die Polizistinnen und Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten anschließend die Weiterfahrt.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Nacht zu Donnerstag in Hürth-Efferen kontrollierten Polizistinnen und Polizisten einen 22-jährigen Daciafahrer. Auch bei ihm zeigte der Vortest ein positives Ergebnis für Kokain an. Die Uniformierten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt.

Die Polizeikräfte leiteten in allen Fällen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (hw)

