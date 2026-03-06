Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260306-2: Einladung für Medienvertreter - Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2025

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Pressekonferenz

Am Mittwoch (11. März) gibt die Polizei Rhein-Erft-Kreis die Verkehrsunfallstatistik 2025 bekannt. Dazu laden wir interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich ein, an der Bekanntgabe der regionalen Zahlen aus dem Rhein-Erft-Kreis teilzunehmen. Landrat Frank Rock und Polizeioberrat Christian Rössler (Leiter Direktion Verkehr) stehen bei diesem Termin für Fragen zur Verfügung. Die Pressekonferenz findet am Mittwoch, 11. März 2026, um 14 Uhr auf der Konferenzebene im zentralen Neubau in 50126 Bergheim an der Sportparkstraße 14 statt. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen. (hw)

