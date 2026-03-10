Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen/Handtasche entwendet

Heppenheim (ots)

Am Dienstagmittag (10.03.) schlugen Unbekannte die Scheibe eines roten Mitsubishi in der Tuchbleichstraße ein. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Handtasche samt Geldbörse und Mobiltelefon.

Das Kriminalkommissariat in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell