POL-DA: Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen/Handtasche entwendet
Heppenheim (ots)
Am Dienstagmittag (10.03.) schlugen Unbekannte die Scheibe eines roten Mitsubishi in der Tuchbleichstraße ein. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Handtasche samt Geldbörse und Mobiltelefon.
Das Kriminalkommissariat in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegengenommen.
