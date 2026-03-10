PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen/Handtasche entwendet

Heppenheim (ots)

Am Dienstagmittag (10.03.) schlugen Unbekannte die Scheibe eines roten Mitsubishi in der Tuchbleichstraße ein. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Handtasche samt Geldbörse und Mobiltelefon.

Das Kriminalkommissariat in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

