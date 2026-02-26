PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zehnjährigen geohrfeigt - Polizei sucht Zeugen

Neustrelitz (ots)

Unmittelbar neben einem Schellrestaurant in der Neustrelitzer Sassenstraße ist ein zehnjähriger Junge gestern gegen 13:50 Uhr von einem älteren Mann in den Schwitzkasten genommen und mehrfach geohrfeigt worden. Der Junge wurde dadurch leichtverletzt.

Er soll zuvor mit mehreren Kumpels Klingelstreiche in der Straße verübt haben. In dem Moment habe der Mann in seinem Auto plötzlich angehalten und sei wutentbrannt auf die Jungs zugelaufen.

Als eine Radfahrerin die Situation sah und den Mann anschrie, dass er das Kind loslassen soll, verschwand er mit seinem Auto.

Eine Absuche im Umfeld des Tatorts durch die Polizei führte bisher nicht zum Auffinden des Tatverdächtigen.

Er wird von den Kindern und der Zeugin wie folgt beschrieben: etwa 70 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, Halbglatze, Kinnbart. Er soll in einem Toyota unterwegs gewesen sein.

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den noch Unbekannten wegen des Vorwurfs der Körperverletzung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem beschriebenen Verdächtigen hat, wendet sich bitte an die Polizei Neustrelitz unter 03981 / 258 224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Alle bekannten Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

