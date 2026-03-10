Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Nach Scheunenbrand/Brandstiftung nicht ausgeschlossen- Kripo sucht Zeugen

Wald-Michelbach (ots)

Nach dem Brand einer Scheune am Samstagabend (07.03.), bei dem auch zwei angrenzende Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden (wir haben berichtet), können die Beamten des Kommissariats 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei nach der Untersuchung des Brandorts am Dienstag (10.03.) nach aktuellem Ermittlungsstand Brandstiftung als Ursache für das Feuer nicht ausschließen. Der insgesamt bei dem Brand entstandene Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf einen hohen sechsstelligen Betrag.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten in diesem Zusammenhang Zeugen und Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Insbesondere richten sich die Beamten für den Fortgang der Ermittlungen an Anwohner im dortigen Bereich, die möglicherweise im Besitz von Aufzeichnungen privater Videoanlagen sind. Sie werden gebeten, diese der Polizei zur Verfügung zu stellen. Das Kommissariat 10 ist unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

