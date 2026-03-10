PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: "Fahrraddieben keine Chance geben" - Fahrradcodierungen
POL-DA: Griesheim: "Fahrraddieben keine Chance geben" - Fahrradcodierungen / Anmeldung erforderlich
Griesheim (ots)

Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehört, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar.

Im Rahmen der Aktion "Coffee with a Cop" und des "Griesheimer Frühlingssonntag" lädt die Polizeistation Griesheim zu zwei Fahrradcodierungen ein:

   24. April 2026 - Polizeistation Griesheim, 9 - 15 Uhr
   26. April 2026 - Marktplatz Griesheim, 12 - 16 Uhr

Zur besseren Planung ist eine Voranmeldung erforderlich. Anmeldungen werden am 13. sowie am 15. April, jeweils ab 9 Uhr, unter der Telefonnummer 06155 / 8385 - 21 entgegengenommen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird darum gebeten, bei der Voranmeldung bereits erforderliche Daten zur Person und zum Fahrrad (Hersteller, Typ und Rahmennummer) bereit zu halten. Für die Codierung selbst sind ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis notwendig. Besitzer von E-Bikes und Pedelecs sollten zudem die Batterieschlüssel mitbringen. Carbon-Räder sind für die Codierung leider nicht geeignet.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Sollten Sie am 24. und 26. April 2026 zeitlich verhindert sein, können Sie sich auf der Homepage der Polizei Südhessen unter www.polizei.hessen.de regelmäßig über weitere Termine in und um Ihre Region informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

