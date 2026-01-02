BPOLI PW - GdpD POM: Sylvester in Pomellen....

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
Am Sylvester Tag wurden am frühen Morgen in Pomellen zwei polnische Staatsangehörige (Mann 27 Jahre und Frau 27 Jahre) als Mitreisende in einem polnischen Pkw kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person und Sachen verlief negativ. Bei der Innaugenscheinnahme des Kofferraumes wurden erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper (1 x Standfeuerwerk Kategorie F3 und 3 x Knaller Kategorie F3) aufgefunden, welche dem 27- jährigen Mann zugeordnet werden konnten. Während der durchgeführten Kontrolle der Beiden bemerkten die Beamten starke Ausfallerscheinungen aufgrund von Drogenkonsum. Der Mann wurde durchsucht, hierbei wurde versteckt in der Unterhose eine Papiertüte mit 127,4g Crystal Meth aufgefunden. Bei der Durchsuchung der Frau wurden versteckt in der Wickeltasche eine Plastiktüte mit 58,3g Crystal Meth sowie 0,6g Cannabis in ihrer Jackentasche aufgefunden. Die Bundeszollverwaltung wurde zuständigkeitshalber über den Sachverhalt informiert und hat diesen Sachverhalt vor Ort übernommen. Er wurden Strafanzeigen wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.
Gegen Mittag wurde an gleicher Stelle ein 45- jähriger Pole kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der STA Frankfurt/Oder zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Mann sollte eine Geldstrafe in Höhe von 3440,00 EUR, eine Restgeldstrafe in Höhe von 23,00 EUR sowie 137,00 EUR Verfahrenskosten zahlen. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen und wurde in die JVA Neustrelitz eingeliefert. Hier hat er jetzt eine 86- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abzusitzen.
