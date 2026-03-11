Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Unbekannter E-Scooter-Fahrer beschädigt rund 20 Wahlplakate/Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Rund 20 Wahlplakate verschiedenster Parteien im Bereich des Einkaufszentrums Haßloch-Nord, gerieten am Dienstagmorgen (10.03.), gegen 8.00 Uhr, in das Visier eines bislang noch unbekannten Vandalen.

Nach Angaben von Zeugen wurden die dort aufgehängten Wahlplakate von einem heranfahrenden E-Scooter-Fahrer in kürzester Zeit beschädigt und teils abgerissen. Der Flüchtige ist etwa 25 Jahre alt, korpulent und trug weiße Shorts und einen schwarzen Hoodie.

In diesem Zusammenhang ist der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell