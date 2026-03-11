Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Fahrzeug aufgebrochen und geplündert

Rüsselsheim (ots)

Ein in der Schreberstraße geparkter weißer Citroen geriet in der Zeit Nacht zum Mittwoch (11.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Anschließend bauten sie aus dem Auto diverses Zubehör und große Teile der Fahrzeugfront aus. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell