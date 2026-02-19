Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ladendiebin geht Supermarkt-Mitarbeiterin an

Gummersbach (ots)

Die 20-jährige Mitarbeiterin eines Supermarkts in der Straße "Auf der Brück" wurde am vergangenen Mittwoch (18. Februar) von einer Ladendiebin körperlich angegangen. Die 20-jährige Gummersbacherin konnte gegen 20:50 Uhr beobachten, wie zwei unbekannte Frauen einen Fertigkuchen und eine Flasche Multivitaminsaft in ihre Taschen steckten. Als die zwei Frauen daraufhin den Kassenbereich passierten, sprach die 20-Jährige sie an und forderte sie auf, die eingesteckte Ware wieder auszuhändigen. Daraufhin wurde eine der Diebinnen verbal aggressiv und schubste die Mitarbeiterin mehrfach kräftig und drängte sie gegen die Ladentür. Die Mitarbeiterin kündigte an, die Polizei zu rufen. Daraufhin händigten die Frauen die Ware wieder aus und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ladendiebin, die die Mitarbeiterin angegangen hat, kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30-40 Jahre alt, normale Statur und mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Sie trug eine braune Mütze, einen beige-grau gemusterten Schal, eine schwarze Winterjacke, blaue Jeans und schwarz-weiße Sneaker. Die zweite Tatverdächtige wird ebenfalls als etwa 30-40 Jahre alt und von mitteleuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Die Unbekannte trug ihre schwarzen, mittellangen Haare zu einem Zopf gebunden und war mit einer weißen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell