Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Keller und Einfamilienhaus
Hückeswagen (ots)
Zwischen 14 Uhr am Sonntag (15. Februar) und 10 Uhr am Dienstag versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Bergwerkstraße einzubrechen. Die Unbekannten versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Im Zeitraum zwischen Samstagmittag (14. Februar) und Dienstag (14 Uhr) sind Unbekannte in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Fürstenbergstraße eingebrochen. Die Einbrecher entkamen mit diverser Beute, darunter eine Bohrmaschine, eine Stichsäge und ein Werkzeugkoffer. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.
