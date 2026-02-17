Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Karnevalsumzüge im Kreisgebiet verlaufen ohne besondere Zwischenfälle

Oberbergischer Kreis (ots)

Die Bilanz des Karnevalswochenendes fällt aus Sicht der Polizei positiv aus. Die Karnevalsumzüge am Samstag, Sonntag und Rosenmontag verliefen ohne größere Störungen und friedlich. Das Wetter machte sich bei der Besucherzahl bei den Umzügen am Rosenmontag in Engelskirchen, Bielstein und Morsbach deutlich bemerkbar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15. Februar) kam es im Zusammenhang mit Karnevalsveranstaltungen in Wipperfürth zu zwei Ingewahrsamnahmen, weil ausgesprochenen Platzverweisen nicht Folge geleistet wurde. Ansonsten feierten die Karnevalistinnen und Karnevalisten friedlich, sodass es zu keinen weiteren berichtenswerten polizeilichen Einsatzanlässen kam.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell