Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Karnevalsumzüge im Kreisgebiet verlaufen ohne besondere Zwischenfälle

Oberbergischer Kreis (ots)

Die Bilanz des Karnevalswochenendes fällt aus Sicht der Polizei positiv aus. Die Karnevalsumzüge am Samstag, Sonntag und Rosenmontag verliefen ohne größere Störungen und friedlich. Das Wetter machte sich bei der Besucherzahl bei den Umzügen am Rosenmontag in Engelskirchen, Bielstein und Morsbach deutlich bemerkbar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15. Februar) kam es im Zusammenhang mit Karnevalsveranstaltungen in Wipperfürth zu zwei Ingewahrsamnahmen, weil ausgesprochenen Platzverweisen nicht Folge geleistet wurde. Ansonsten feierten die Karnevalistinnen und Karnevalisten friedlich, sodass es zu keinen weiteren berichtenswerten polizeilichen Einsatzanlässen kam.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 17.02.2026 – 11:19

    POL-GM: Bei Einbruch überrascht

    Bergneustadt (ots) - Am Montag (16. Februar) hebelte ein Unbekannter gegen 19:30 Uhr die Eingangstür eines Reihenhauses in der Weststraße auf und betrat den Hausflur. Eine Zeugin, die sich im ersten Obergeschoss aufhielt, hörte die Geräusche und öffnete die Tür zum Treppenhaus. Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen ca. 170 cm großen Mann mit normaler Statur, der dunkel gekleidet war. Hinweise nimmt die zentrale ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:18

    POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich

    Hückeswagen (ots) - Am Montag (16. Februar) war ein 58-jähriger Mann aus Hückeswagen mit seinem Renault von Braßhagen in Richtung Engelshagen unterwegs. Gegen 21:20 Uhr wollte er an der Kreuzung K1/Engelshagen die K1 überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat Ibiza einer 57-jährigen Wipperfürtherin, die auf der bevorrechtigten K1 in Richtung Remscheid fuhr. Die 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Da der Hückeswagener vor Fahrtantritt zu tief ins ...

    mehr
