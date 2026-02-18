PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Trickdieb entwendet Bargeld aus Kasse

Radevormwald (ots)

In einem Getränkemarkt in der Dahlienstraße hat am Dienstag (17. Februar) um 14:17 Uhr ein Dieb Bargeld aus einer Kasse gestohlen. Der Unbekannte wollte zunächst zwei Dosen Bier an der Kasse bezahlen. Während des Bezahlvorgangs griff er unvermittelt in die Kasse und holte mehrere Scheine heraus. Während der Mann nach den Geldscheinen griff, fragte eine hinter dem Mann stehende Frau, die Kassiererin etwas, sodass sie kurz abgelenkt war. In gebrochenem Englisch erklärte dann der Mann der Verkäuferin, dass er bestimmte Geldscheine sammle, und gab der Verkäuferin die Scheine anschließend zurück. Später stellte sich heraus, dass ein dreistelliger Geldbetrag aus der Kasse fehlte. Der unbekannte Mann war circa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 165 bis 175 cm groß. Er hatte eine normale Statur, einen dunkleren Hauttyp und sprach gebrochen Englisch. Er trug eine Brille, einen grauen Filzmantel und eine senfgelbe Mütze. Die unbekannte Frau war kleiner als 170 cm, etwa 40 Jahre alt, hatte einen hellen Hauttyp, lockiges Haar und trug eine Brille. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
  • 17.02.2026 – 11:20

    POL-GM: Karnevalsumzüge im Kreisgebiet verlaufen ohne besondere Zwischenfälle

    Oberbergischer Kreis (ots) - Die Bilanz des Karnevalswochenendes fällt aus Sicht der Polizei positiv aus. Die Karnevalsumzüge am Samstag, Sonntag und Rosenmontag verliefen ohne größere Störungen und friedlich. Das Wetter machte sich bei der Besucherzahl bei den Umzügen am Rosenmontag in Engelskirchen, Bielstein und Morsbach deutlich bemerkbar. In der Nacht von ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:19

    POL-GM: Bei Einbruch überrascht

    Bergneustadt (ots) - Am Montag (16. Februar) hebelte ein Unbekannter gegen 19:30 Uhr die Eingangstür eines Reihenhauses in der Weststraße auf und betrat den Hausflur. Eine Zeugin, die sich im ersten Obergeschoss aufhielt, hörte die Geräusche und öffnete die Tür zum Treppenhaus. Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen ca. 170 cm großen Mann mit normaler Statur, der dunkel gekleidet war. Hinweise nimmt die zentrale ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:18

    POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich

    Hückeswagen (ots) - Am Montag (16. Februar) war ein 58-jähriger Mann aus Hückeswagen mit seinem Renault von Braßhagen in Richtung Engelshagen unterwegs. Gegen 21:20 Uhr wollte er an der Kreuzung K1/Engelshagen die K1 überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat Ibiza einer 57-jährigen Wipperfürtherin, die auf der bevorrechtigten K1 in Richtung Remscheid fuhr. Die 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Da der Hückeswagener vor Fahrtantritt zu tief ins ...

    mehr
