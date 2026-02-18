Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Trickdieb entwendet Bargeld aus Kasse

Radevormwald (ots)

In einem Getränkemarkt in der Dahlienstraße hat am Dienstag (17. Februar) um 14:17 Uhr ein Dieb Bargeld aus einer Kasse gestohlen. Der Unbekannte wollte zunächst zwei Dosen Bier an der Kasse bezahlen. Während des Bezahlvorgangs griff er unvermittelt in die Kasse und holte mehrere Scheine heraus. Während der Mann nach den Geldscheinen griff, fragte eine hinter dem Mann stehende Frau, die Kassiererin etwas, sodass sie kurz abgelenkt war. In gebrochenem Englisch erklärte dann der Mann der Verkäuferin, dass er bestimmte Geldscheine sammle, und gab der Verkäuferin die Scheine anschließend zurück. Später stellte sich heraus, dass ein dreistelliger Geldbetrag aus der Kasse fehlte. Der unbekannte Mann war circa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 165 bis 175 cm groß. Er hatte eine normale Statur, einen dunkleren Hauttyp und sprach gebrochen Englisch. Er trug eine Brille, einen grauen Filzmantel und eine senfgelbe Mütze. Die unbekannte Frau war kleiner als 170 cm, etwa 40 Jahre alt, hatte einen hellen Hauttyp, lockiges Haar und trug eine Brille. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell