POL-GM: Reifen von BMW gestohlen

Radevormwald (ots) - In einem Getränkemarkt in der Dahlienstraße hat am Dienstag (17. Februar) um 14:17 Uhr ein Dieb Bargeld aus einer Kasse gestohlen. Der Unbekannte wollte zunächst zwei Dosen Bier an der Kasse bezahlen. Während des Bezahlvorgangs griff er unvermittelt in die Kasse und holte mehrere Scheine heraus. Während der Mann nach den Geldscheinen griff, fragte eine hinter dem Mann stehende Frau, die ...

