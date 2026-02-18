PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Reifen von BMW gestohlen

Waldbröl (ots)

Zwischen 20 Uhr am Montag (16. Februar) und 06:30 Uhr am Dienstag haben Unbekannte alle vier Räder von einem BMW gestohlen. Das Auto stand zur Tatzeit auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Mühlenweg". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 09:10

    POL-GM: Einbruch in Keller und Einfamilienhaus

    Hückeswagen (ots) - Zwischen 14 Uhr am Sonntag (15. Februar) und 10 Uhr am Dienstag versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Bergwerkstraße einzubrechen. Die Unbekannten versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Im Zeitraum zwischen Samstagmittag (14. Februar) und Dienstag (14 Uhr) sind Unbekannte in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Fürstenbergstraße eingebrochen. ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 09:10

    POL-GM: Trickdieb entwendet Bargeld aus Kasse

    Radevormwald (ots) - In einem Getränkemarkt in der Dahlienstraße hat am Dienstag (17. Februar) um 14:17 Uhr ein Dieb Bargeld aus einer Kasse gestohlen. Der Unbekannte wollte zunächst zwei Dosen Bier an der Kasse bezahlen. Während des Bezahlvorgangs griff er unvermittelt in die Kasse und holte mehrere Scheine heraus. Während der Mann nach den Geldscheinen griff, fragte eine hinter dem Mann stehende Frau, die ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:20

    POL-GM: Karnevalsumzüge im Kreisgebiet verlaufen ohne besondere Zwischenfälle

    Oberbergischer Kreis (ots) - Die Bilanz des Karnevalswochenendes fällt aus Sicht der Polizei positiv aus. Die Karnevalsumzüge am Samstag, Sonntag und Rosenmontag verliefen ohne größere Störungen und friedlich. Das Wetter machte sich bei der Besucherzahl bei den Umzügen am Rosenmontag in Engelskirchen, Bielstein und Morsbach deutlich bemerkbar. In der Nacht von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren