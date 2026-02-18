Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Reifen von BMW gestohlen
Waldbröl (ots)
Zwischen 20 Uhr am Montag (16. Februar) und 06:30 Uhr am Dienstag haben Unbekannte alle vier Räder von einem BMW gestohlen. Das Auto stand zur Tatzeit auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Mühlenweg". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
