Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tätlicher Angriff nach angebranntem Essen auf dem Herd

Gelsenkirchen (ots)

Am 31.01.2026 um 9:40 Uhr kam es auf dem Hasloher Weg in Gelsenkirchen-Hassel zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei anlässlich einer starken Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. Im Verlauf des Einsatzes verhielt sich die Wohnungsinhaberin, eine 69-jährige Gelsenkirchenerin, zunehmend aggressiv, beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten, schlug einem Polizeibeamten mit der flachen Hand ins Gesicht und trat eine andere Polizeibeamtin mehrfach. Beide Beamten wurden leicht verletzt, verblieben aber dienstfähig. Die psychisch verhaltensauffällige 69-jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Inwiefern sie schuldfähig ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte wurde eingeleitet.

