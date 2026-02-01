PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tätlicher Angriff nach angebranntem Essen auf dem Herd

Gelsenkirchen (ots)

Am 31.01.2026 um 9:40 Uhr kam es auf dem Hasloher Weg in Gelsenkirchen-Hassel zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei anlässlich einer starken Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. Im Verlauf des Einsatzes verhielt sich die Wohnungsinhaberin, eine 69-jährige Gelsenkirchenerin, zunehmend aggressiv, beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten, schlug einem Polizeibeamten mit der flachen Hand ins Gesicht und trat eine andere Polizeibeamtin mehrfach. Beide Beamten wurden leicht verletzt, verblieben aber dienstfähig. Die psychisch verhaltensauffällige 69-jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Inwiefern sie schuldfähig ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte wurde eingeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 01.02.2026 – 09:31

    POL-GE: Verkehrsunfall mit Sachschaden endet in körperlicher Auseinandersetzung

    Gelsenkirchen (ots) - Wechselseitige Überholmanöver zwischen einem 48-jährigen und einem 19-jährigen Gelsenkirchener auf der Grothusstraße in Gelsenkirchen endeten am 31.01.2026 um 21:55 Uhr schließlich in einer Kollision, bei der beide beteiligten Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Fahrzeugführer wurden durch den Unfall nicht verletzt, gerieten aber unmittelbar ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 14:21

    POL-GE: Räuberisches Trio gesucht - Mann mit Steinen beworfen

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, nachdem unbekannte Jugendliche versucht haben, am Donnerstagabend, 29. Januar 2026, einen Mann in der Altstadt auszurauben. Der 51-Jährige aus Gelsenkirchen wurde gegen 19.15 Uhr in der U-Bahn-Station am Musiktheater von drei Jugendlichen angesprochen und gefragt, ob er Geld wechseln könne. Als der Mann daraufhin sein Portemonnaie aus der Tasche holte, versuchte einer der ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 13:11

    POL-GE: Warnung vor Betrugsmasche: Unbekannter drängt in Wohnung und stiehlt Wertsachen

    Gelsenkirchen (ots) - Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei nochmal vor einer Betrugsmasche, bei der Unbekannte sich unter falschem Vorwand Zugang zu Wohnungen verschaffen. Dabei überrumpeln sie die Bewohner, um dann Bargeld und Wertgegenstände zu entwenden. So erneut geschehen am Donnerstag, 29. Januar 2026, in Buer: Gegen 13.05 Uhr klingelte ein angeblicher ...

    mehr
