PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 54-Jähriger in Untersuchungshaft
Verdacht des Wohnungseinbruchsdiebstahls u.a.

Darmstadt (ots)

Ein 54-jähriger Mann befindet sich nach seiner Festnahme am Freitag (6.3.) u.a. wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls und des Diebstahls in besonders schwerem Fall in Untersuchungshaft. Ihm wird u.a. vorgeworfen, im Dezember 2025 in Büro- und Geschäftsgebäude in der Goebelstraße eingebrochen zu sein und daraus u.a. mehrere hochwertige elektronische Geräte entwendet zu haben. Auch soll er sich Zugang zu einem Wohnhaus in der Frankfurter Straße verschafft und hieraus u.a. Bargeld sowie weitere elektronische Geräte an sich genommen haben.

Im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und der Darmstädter Kriminalpolizei, insbesondere durch Auswertungen der Aufnahmen von Überwachungskameras, erhärtete sich der Tatverdacht gegen den wohnsitzlosen Mann. Polizeikräfte konnten den Beschuldigten am vergangenen Freitag gegen 9.30 Uhr im Bereich des Herrngartens antreffen und festnehmen.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 08:37

    POL-DA: Bensheim/Heppenheim/Mörlenbach: "Rauchmelder überprüfen" und "Auf die Toilette müssen"/Kriminelle bestehlen Senioren - Verhaltenstipps der Polizei

    Bensheim/Heppenheim/Mörlenbach (ots) - Unter dem Vorwand die Rauchmelder in der Wohnung kontrollieren zu müssen, verschafften sich Kriminelle am Dienstag (10.03.), gegen 12.00 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in der Burgstraße in Bensheim-Auerbach sowie gegen 16.00 Uhr ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:12

    POL-DA: Rüsselsheim: Fahrzeug aufgebrochen und geplündert

    Rüsselsheim (ots) - Ein in der Schreberstraße geparkter weißer Citroen geriet in der Zeit Nacht zum Mittwoch (11.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Anschließend bauten sie aus dem Auto diverses Zubehör und große Teile der Fahrzeugfront aus. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise werden ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:07

    POL-DA: Lampertheim: Diebe in Einfamilienhaus

    Lampertheim (ots) - Nach einem Diebstahl in einem Einfamilienhaus hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen drangen am Dienstag (10.03.) bislang unbekannte Täter in das Wohnhaus in der Riedstraße in Hüttenfeld ein und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Schmuck. Bemerkt wurde die Tat von einer Bewohnerin gegen 14.00 Uhr Die Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren