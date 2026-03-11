Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 54-Jähriger in Untersuchungshaft

Verdacht des Wohnungseinbruchsdiebstahls u.a.

Darmstadt (ots)

Ein 54-jähriger Mann befindet sich nach seiner Festnahme am Freitag (6.3.) u.a. wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls und des Diebstahls in besonders schwerem Fall in Untersuchungshaft. Ihm wird u.a. vorgeworfen, im Dezember 2025 in Büro- und Geschäftsgebäude in der Goebelstraße eingebrochen zu sein und daraus u.a. mehrere hochwertige elektronische Geräte entwendet zu haben. Auch soll er sich Zugang zu einem Wohnhaus in der Frankfurter Straße verschafft und hieraus u.a. Bargeld sowie weitere elektronische Geräte an sich genommen haben.

Im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und der Darmstädter Kriminalpolizei, insbesondere durch Auswertungen der Aufnahmen von Überwachungskameras, erhärtete sich der Tatverdacht gegen den wohnsitzlosen Mann. Polizeikräfte konnten den Beschuldigten am vergangenen Freitag gegen 9.30 Uhr im Bereich des Herrngartens antreffen und festnehmen.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell