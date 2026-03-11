Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Trickdiebe erbeuten Halskette

Polizei warnt und gibt Tipps

Pfungstadt (ots)

Eine 80-jährige Pfungstädterin wurde am Montagmorgen (9.3.) Opfer eines Trickdiebstahls. Der Vorfall spielte sich gegen 8.30 Uhr in der Frankensteiner Straße ab. Die ältere Dame war zu Fuß unterwegs und wurde von einem Mann und einer Frau aus einem Auto heraus in ein Gespräch verwickelt. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieg die Frau aus und umarmte die Seniorin zum angeblichen Dank für ihre Hilfe und nahm hierbei die von ihr getragene Halskette an sich. Kurz darauf soll sich das kriminelle Duo mit dem Fahrzeug vom Ort des Geschehens in unbekannte Richtung entfernt haben.

Der unbekannte Mann soll circa 20 bis 30 Jahre alt sein und kurze dunkle Haare sowie einen Vollbart getragen haben. Seine Komplizin soll ebenfalls zwischen 20 und 30 Jahren alt sein und hellblonde kurze Haare getragen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Aufgrund dieses Vorfalls warnt die Polizei: Achten Sie besonders bei unerwarteten Annäherungen auf Ihre Wertsachen und lassen Sie sich nicht ablenken. Vertrauen Sie nicht jedem: Seien Sie vorsichtig bei fremden Personen, die ungewöhnliche Annäherungsversuche unternehmen, etwa durch plötzliche Umarmungen oder Geschenke.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell