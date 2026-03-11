Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Durchsuchungen und Untersuchungshaft wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln u.a.

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Darmstädter Rauschgiftkommissariats 34 wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln u.a., geriet ein 40-jähriger Mann in den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt durchsuchten mehrere Polizeikräfte am Montag (9.3.) neben Geschäftsräumen, die Wohnung des Tatverdächtigen in Darmstadt sowie eine Kfz-Werkstatt in Pfungstadt. Hierbei konnten sie unter anderem ca. 20 Gramm Amphetamin, 22 Ampullen Testosteron, mehrere Mobiltelefone sowie rund 70.000 Euro Bargeld auffinden und sicherstellen.

Aufgrund eines bereits zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Darmstadt erlassenen Haftbefehls wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln u.a. wurde der 40-jährige Beschuldigte am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Hinweis an Medienvertreter: Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell