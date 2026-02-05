Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und landet im Graben (0030573/2026)

Altenburg (ots)

Illsitz. Am 04.02.2026 gegen 13:35 Uhr kam es auf der Kreisstraße 518 zwischen Illsitz und Röthenitz zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Hondafahrer wollte mit seinem Auto von einem Parkplatz auf die Fahrbahn fahren, übersah dabei ein von links kommendes Fahrzeug einer 58-Jährigen und es kam zur Kollision. Nach dem Zusammenstoß fuhr der 61-Jährige noch bis in den gegenüberliegenden Straßengraben, wo er schließlich zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,11 Promille. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizei Altenburger Land eingeleitet. (DL)

