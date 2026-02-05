PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und landet im Graben (0030573/2026)

Altenburg (ots)

Illsitz. Am 04.02.2026 gegen 13:35 Uhr kam es auf der Kreisstraße 518 zwischen Illsitz und Röthenitz zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Hondafahrer wollte mit seinem Auto von einem Parkplatz auf die Fahrbahn fahren, übersah dabei ein von links kommendes Fahrzeug einer 58-Jährigen und es kam zur Kollision. Nach dem Zusammenstoß fuhr der 61-Jährige noch bis in den gegenüberliegenden Straßengraben, wo er schließlich zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,11 Promille. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizei Altenburger Land eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 07:50

    LPI-G: (LK ABG) Täterduo entwendet zahlreiche Zigaretten (0030676/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 04.02.2026 gegen 16:00 Uhr kam es in einem Getränkehandel in der Stauffenbergstraße zu einem Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Männer betraten den Laden. Einer lenkte die Verkäuferin gezielt ab, während der andere unbemerkt 66 Zigarettenschachteln aus der Auslage entwendete. Der Schaden beläuft sich auf etwa 790 Euro. Erst nachdem ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 07:46

    LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Sportlerheim (0029585/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 03.02.2026, 17:30 Uhr bis 04.02.2026, 10:30 Uhr in ein Sportlerheim in der Münsaer Straße in Altenburg ein. Die Täter hebelten zunächst eine Kellertür auf und öffneten dort gewaltsam mehrere Schränke. Neben Getränken wurden auch Lebensmittel, eine Lautsprecherbox sowie Ladekabel entwendet. Zum Abtransport nutzten die Täter offenbar eine vor ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:33

    LPI-G: (LK ABG) Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht (0028798/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am Dienstagmorgen, den 03.02.2026, kam es gegen 07:36 Uhr im Bereich Göllnitz zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein Rettungswagen befand sich unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn) im Einsatz und fuhr von der Rettungswache Göllnitz in Richtung Altenburg. Auf der Strecke bis zur Geraer Straße in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren