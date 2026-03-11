POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Grauer Hyundai Tucson (DA-CH 923) gestohlen
Wer kann Hinweise geben?
Darmstadt (ots)
Am Dienstagabend (10.3.), zwischen 18:00 und 22:00 Uhr, haben bislang unbekannte Kriminelle einen Hyundai Tucson entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen "DA-CH 923" war im Schwippertweg abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 werden sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs entgegengenommen.
