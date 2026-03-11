PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Grauer Hyundai Tucson (DA-CH 923) gestohlen
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Am Dienstagabend (10.3.), zwischen 18:00 und 22:00 Uhr, haben bislang unbekannte Kriminelle einen Hyundai Tucson entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen "DA-CH 923" war im Schwippertweg abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 werden sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren