PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Taschendiebe erbeuten Geldbörse
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Eine 84-jährige Frau wurde am Dienstagabend (10.3.) in einem Supermarkt in der Mirjam-Pressler-Straße von Unbekannten bestohlen. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten zwei noch unbekannte männliche Täter zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr die Geldbörse der Seniorin, welche sie in ihrer Jacke trug. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen mit ihrer Beute unerkannt.

Beide Täter sollen etwa 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Darüber hinaus trug einer der beiden dunkel gekleideten Täter einen hellgrauen Rucksack.

Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 11:02

    POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Rotwein im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

    Pfungstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Sonntagabend (8.3.), 22.30 Uhr, und Dienstag (10.3.), 17 Uhr, eine Gaststätte in der Freitagsgasse ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang in das Restaurant. Im Innern durchwühlten ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:56

    POL-DA: Pfungstadt: Trickdiebe erbeuten Halskette / Polizei warnt und gibt Tipps

    Pfungstadt (ots) - Eine 80-jährige Pfungstädterin wurde am Montagmorgen (9.3.) Opfer eines Trickdiebstahls. Der Vorfall spielte sich gegen 8.30 Uhr in der Frankensteiner Straße ab. Die ältere Dame war zu Fuß unterwegs und wurde von einem Mann und einer Frau aus einem Auto heraus in ein Gespräch verwickelt. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieg die Frau aus und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren