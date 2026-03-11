Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Taschendiebe erbeuten Geldbörse

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Eine 84-jährige Frau wurde am Dienstagabend (10.3.) in einem Supermarkt in der Mirjam-Pressler-Straße von Unbekannten bestohlen. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten zwei noch unbekannte männliche Täter zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr die Geldbörse der Seniorin, welche sie in ihrer Jacke trug. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen mit ihrer Beute unerkannt.

Beide Täter sollen etwa 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Darüber hinaus trug einer der beiden dunkel gekleideten Täter einen hellgrauen Rucksack.

Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

