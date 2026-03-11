PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Verkehrspolizei kontrolliert/Lastwagen viel zu schwer

Erbach (ots)

Am Dienstag (10.03.) führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der Bundesstraße 45 Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurde unter anderem der 31 Jahre alte Fahrer eines Kleinlasters gestoppt. Bei dem Lkw handelte es sich um ein 5-Tonnen-Fahrgestell. Das Fahrzeug war auf 3,5 Tonnen abgelastet. Der Kleinlaster wurde zum gewerblichen Güterverkehr eingesetzt und hatte gemäß den Frachtdokumenten Stückgut von Deutschland nach Polen geladen. Anhand des Leergewichts und dem Ladungsgewicht stand rechnerisch an Ort und Stelle bereits fest, dass der Lastwagen überladen war. Eine Verwiegung ergab ein tatsächliches Gewicht von 5,2 Tonnen, anstatt der maximal zulässigen 3,5 Tonnen. Es lag damit eine Überladung von über 46 Prozent vor.

Die Ladefläche wurde von der Polizei verplombt, um später eine Umladung unter Aufsicht der Polizei durchzuführen. In der Nacht zum Mittwoch wurde die Plombe durchtrennt und eine Umladung erfolgte entgegen der Verfügung ohne die Polizei. Das Fahrzeug wog dann leer bereits über 3,6 Tonnen. Somit änderte sich auch der Fahrzeugtyp und der 31-Jährige verfügte damit nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Kleinlaster musste verladen weiterbefördert werden. Die Kennzeichen und das Zulassungsdokument wurden von den Ordnungshütern sichergestellt.

Der Fahrer muss sich nun strafrechtlich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstrickungsbruch und diversen Ordnungswidrigkeiten verantworten. Gegen den Spediteur wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zur Sicherung der Verfahren wurden Sicherheitsleistungen im mittleren vierstelligen Betrag von der Polizei einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 15:02

    POL-DA: Heppenheim: Grab verwüstet und Grabschmuck entwendet - Zeugen gesucht

    Heppenheim (ots) - In der Zeit zwischen Montagmorgen (02.03.) und Samstagmorgen (07.03.) wurde durch bislang unbekannte Kriminelle ein Grab auf dem städtischen Friedhof im "Erbacher Tal" verwüstet. Zudem wurden von den Tätern unter anderem Blumenkübel aus Kupfer entwendet. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen wegen Diebstahls ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 13:24

    POL-DA: Darmstadt: Taschendiebe erbeuten Geldbörse / Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Eine 84-jährige Frau wurde am Dienstagabend (10.3.) in einem Supermarkt in der Mirjam-Pressler-Straße von Unbekannten bestohlen. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten zwei noch unbekannte männliche Täter zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr die Geldbörse der Seniorin, welche sie in ihrer Jacke trug. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren