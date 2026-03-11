POL-DA: Babenhausen: Kabelrollen und Heizkreisverteiler aus Rohbau entwendet
Babenhausen (ots)
Auf eine Großbaustelle in der Jane-Addams-Straße hatten es bislang unbekannte Kriminelle zwischen Dienstagnachmittag (10.3.), gegen 16.30 Uhr und Mittwochmorgen (11.3.), gegen 9 Uhr abgesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter mehrere sich im Rohbau befindende Gebäude und entwendeten Heizkreisverteiler und Kabelrollen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei vermutet, dass die Täter zum Abtransport der Beute ein geeignetes Fahrzeug genutzt haben.
Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?
Die Kriminalpolizei in Dieburg (K41) ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0.
