Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Blumengeschäft, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Bismarckstraße 25, dortiges Blumengeschäft. Zeitraum: Samstag, 19. Juli 2025, 13:30 Uhr bis Sonntag, 20. Juli 2025, 08:15 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Blumengeschäft in der Bismarckstraße. Es wurde von den Tätern der Geschäftsraum durchwühlt und Bargeld entwendet. Insbesondere Anwohner aus der Bismarckstraße werden aufgefordert, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Aber auch " Nachtschwärmer" die das Blumengeschäft passiert haben, werden gebeten, eventuelle verdächtige Beobachtungen an die Polizeidienststelle in Bad Gandersheim zu melden !

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell