POL-HH: 260309-2. Tödlicher Arbeitsunfall in Hamburg-Veddel

Unfallzeit: 06.03.2026, 22:50 Uhr

Unfallort: Hamburg-Veddel, Hovestraße

Am vergangenen Freitag wurde ein 42-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall in Hamburg-Veddel tödlich verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es in einem Industrieunternehmen im Hamburger Stadtteil Veddel bei Arbeiten an einem heißen Kessel mit flüssigem Metall aus bislang ungeklärten Gründen zu einer Verpuffung, wodurch der Gabelstapler des 42-Jährigen in Brand geriet. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der 42-jährige Arbeiter nur noch tot aus der Fahrerkabine des Gabelstaplers geborgen werden.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) übernahm vor Ort die psychosoziale Akutbetreuung von Zeuginnen und Zeugen.

Das Fachkommissariat für spezielle Arbeitsunfälle (LKA 45) übernahm die Ermittlungen vor Ort. Diese dauern an.

