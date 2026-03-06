Polizei Hamburg

POL-HH: 260306-3. Polizei verhaftet zwei mutmaßliche Einbrecher in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Zeit: 14.01.2026, 15:26 Uhr

Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Veringstraße

Beamtinnen und Beamte des LKA 19 (Spezielle Einbruchskriminalität/"Castle") haben Mitte Januar dieses Jahres zwei Männer im Alter von 23 und 25 Jahren verhaftet. Sie stehen im Verdacht, für 14 Einbruchstaten im Hamburger Stadtgebiet verantwortlich zu sein.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge kam es am 17.10.2025 zu vier Einbruchstaten in den Stadtteilen Ottensen (1) und Stellingen (3), nach denen die Täterinnen und/oder Täter jeweils unerkannt flüchten konnten. Anhand an den Tatorten gesicherter Spuren konnte zunächst der 23-jährige georgische Staatsangehörige als Tatverdächtiger ermittelt werden. Weitergehende Auswertungen führten die Polizistinnen und Polizisten auf die Spur seines zwei Jahre älteren Komplizen, einen ebenfalls georgischen Staatsangehörigen. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle wegen des Verdachts des mehrfachen Wohnungseinbruchdiebstahls.

Nachdem Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei die beiden mutmaßlichen Einbrecher Mitte Januar im Stadtteil Wilhelmsburg lokalisieren konnten, wurden sie dort von Einsatzkräften des LKA 19 verhaftet. Bei der anschließenden Durchsuchung eines durch die Männer als Wohnraum genutzten Kellerzimmers (Wilhelmsburg) stellten die Polizistinnen und Polizisten mutmaßliches Stehlgut und Aufbruchswerkzeug sicher.

Aufgrund weiterer, durch anschließende Auswertungen gewonnener Erkenntnisse gehen die Ermittlerinnen und Ermittler derzeit davon aus, dass die Tatverdächtigen auch für zehn weitere Haus-/Wohnungseinbrüche in den Stadtteilen Alsterdorf, Eilbek (2), Fuhlsbüttel, Niendorf (2), Ohlsdorf, Ottensen und Uhlenhorst (2) verantwortlich sein dürften.

Die gemeinsamen Ermittlungen von LKA 19 und Staatsanwaltschaft dauern an. Zim.

