Polizei Hamburg

POL-HH: 260305-1. Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall in Hamburg-Moorfleet

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 05.03.2026, 05:42 Uhr

Unfallort: Hamburg-Moorfleet, Amandus-Stubbe-Straße

Heute Morgen kam es zu einer Kollision zwischen dem 64-jährigen Fahrer eines Sattelzugs und einem 63 Jahre alten Radfahrer, bei der dieser tödlich verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) zufolge befuhr der 63-Jährige mit seinem Fahrrad den Radweg der Amandus-Stubbe-Straße in Richtung Autobahnanschlussstelle Moorfleet. Der 64-Jährige fuhr zur gleichen Zeit mit seinem Sattelzug von einem Firmengelände nach links in den Fließverkehr der Amandus-Stubbe-Straße in gleicher Richtung ein. Dabei übersah er den Radfahrer und kollidierte mit ihm.

Der 63-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und verstarb trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen am Unfallort.

Ein Verkehrsunfall-Team (VUT) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Hierbei kamen auch ein 3D-Scanner (LKA 38) sowie ein Sachverständiger unterstützend zum Einsatz.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung des Lkw-Fahrers.

Die Ermittlungen werden nun von der VD 42 geführt und dauern an.

In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell