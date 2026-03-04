PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 260304-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger aus Hamburg-Alsterdorf

Hamburg (ots)

Zeit: seit 19.02.2026, 19:30 Uhr

Ort: Hamburg-Alsterdorf, Feuerbergstraße

Seit vergangenen Montag suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes nach einem 15-jährigen Mädchen.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260223-5. Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger aus Hamburg-Alsterdorf".

Das Mädchen wurde gestern nach einem Hinweis aus der Bevölkerung von Einsatzkräften wohlbehalten in Niedersachsen angetroffen und befindet sich nun in der Obhut des Jugendamtes.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.

Wen.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

