POL-HH: 260304-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger aus Hamburg-Alsterdorf
Hamburg (ots)
Zeit: seit 19.02.2026, 19:30 Uhr
Ort: Hamburg-Alsterdorf, Feuerbergstraße
Seit vergangenen Montag suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes nach einem 15-jährigen Mädchen.
Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260223-5. Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger aus Hamburg-Alsterdorf".
Das Mädchen wurde gestern nach einem Hinweis aus der Bevölkerung von Einsatzkräften wohlbehalten in Niedersachsen angetroffen und befindet sich nun in der Obhut des Jugendamtes.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.
Wen.
Schneller informiert: Jetzt den WhatsApp-Kanal der Polizei Hamburg abonnieren! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f
Rückfragen der Medien bitte an:
Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg
Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell