POL-HH: 260303-2. Ergänzender Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Farmsen-Berne

Tatzeit: 09.06.2025, 19:32 Uhr; Tatort: Hamburg-Farmsen-Berne, Bullskamp

Nachdem es im Juni vergangenen Jahres im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 41-Jährigen gekommen war, sucht die Polizei nun mit Hilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern eines mutmaßlichen Tatfahrzeugs nach weiteren Zeuginnen und Zeugen.

Zum Hintergrund wird zunächst auf die vorangegangene Pressemitteilung verwiesen, die zu finden ist unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6052264

Im Zuge der intensiven Ermittlungen des für Spezielle Rotlicht- und Rockerkriminalität zuständigen Landeskriminalamts (LKA 65) in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ergab die Auswertung von Videobildern Hinweise auf einen silbernen Mercedes Viano, der mutmaßlich von dem bislang unbekannten Täter genutzt wurde. Die Ermittlerinnen und Ermittler versprechen sich durch die Veröffentlichung der Lichtbilder neue Ansätze zur Aufklärung der Tat.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die in Zusammenhang mit der Tat Hinweise zu dem abgebildeten Fahrzeug oder Tatbeteiligten geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286 - 56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

