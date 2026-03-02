Polizei Hamburg

POL-HH: 260302-1. Öffentlichkeitsfahndung nach Hasskriminalität in Hamburg-Altstadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.05.2025, 03:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Altstadt, Mönckebergstraße

Nachdem im Mai vergangenen Jahres ein bislang unbekannter Fahrgast in einem Linienbus aus einer Personengruppe heraus rassistisch beleidigt worden war, attackierten und verletzten die bislang Unbekannten einen einschreitenden Zeugen. Die Polizei sucht nun mit Lichtbildern öffentlich nach fünf Tatverdächtigen.

Zum Hintergrund wird zunächst auf unsere Ursprungsmeldung verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6032016

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll dem tätlichen Angriff eine Provokation durch den Zeugen vorausgegangen sein. Der Polizei liegen Lichtbilder der fünf Angreifer vor, sodass das Amtsgericht Hamburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern angeordnet hat.

Die Ermittlungen des Staatsschutzes (LKA 73) dauern an.

Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

