Polizei Hamburg

POL-HH: 260225-3. Unerlaubt mit Blaulicht unterwegs - Polizei zieht rücksichtslosen Autofahrer in Hamburg-Jenfeld aus dem Verkehr - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 24.02.2026, 17:11 Uhr

Tatort: Hamburg-Jenfeld, Schiffbeker Weg

Einsatzkräfte der Polizei hielten gestern Nachmittag einen 54-jährigen Autofahrer an, der zum zügigeren Vorankommen auf der Autobahn illegal ein Blaulicht genutzt haben soll. Bei der Kontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten zudem einen gefälschten Führerschein sicher.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er auf der Bundesautobahn (BAB) 1 in Höhe des Autobahndreiecks Norderelbe den Fahrer eines Range Rover bemerkt hatte, der im Verlauf seiner Fahrt in Richtung Norden offenbar grob verkehrswidrig und rücksichtslos unerlaubt rechts überholte. Zudem soll er andere Fahrzeugführer mit Lichthupe zum Platzmachen genötigt und dabei mehrmals ein auf dem Armaturenbrett sichtbares Blaulicht genutzt haben. In Teilen sollen andere Fahrzeugführer im dichten Verkehr eine Rettungsgasse gebildet haben, die der Fahrer des Range Rovers zum schnelleren Vorankommen nutzte. Nachdem er seine Fahrt am Kreuz Hamburg Ost über die BAB 24 in Richtung Innenstadt fortgesetzt hatte, erkannte eine Funkstreifenwagenbesatzung das Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Jenfeld. Die Polizistinnen und Polizisten hielten das Auto wenig später im Bereich Schiffbeker Weg, Ecke Elfsaal, im Stadtteil Billstedt an. Bei der Kontrolle legte der 54-jährige Fahrer den Beamtinnen und Beamten einen augenscheinlich gefälschten spanischen Führerschein vor, woraufhin die Einsatzkräfte den Verdacht erhielten, dass er ohne Fahrerlaubnis gefahren war.

Darüber hinaus fanden sie im Fahrzeug das Blaulicht, das der Mann zuvor mutmaßlich verbotswidrig genutzt hatte.

Neben dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis leiteten die Polizistinnen und Polizisten Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Amtsanmaßung, Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 54-jährigen Türken ein, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Zudem beschlagnahmten sie den mutmaßlich gefälschten Führerschein, das Blaulicht sowie den Range Rover.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die zuständigen Verkehrsermittlerinnen und Verkehrsermittler des Polizeikommissariats 42 geführt und dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Fahrmanövern des Range Rover geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell