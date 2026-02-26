Polizei Hamburg

POL-HH: 260226-2. Zeugenaufruf nach rassistischer Beleidigung in Hamburg-Harvestehude



Tatzeit: 25.02.2026, 17:10 Uhr

Tatort: Am Bahnsteig des U-Bahnhofes Hoheluftbrücke

Gestern hat ein 57-jähriger Iraner einen noch unbekannten Mann im Hamburger Stadtteil Harvestehude rassistisch beleidigt. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA 73) ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des LKA 73 begegneten sich der 57-Jährige und ein bislang Unbekannter auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Hoheluftbrücke. Im Verlauf eines zunächst verbalen Streits beleidigte der 57 Jahre alte Mann seinen Kontrahenten rassistisch. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Unbekannte den Mann schlug, sodass dieser zu Boden stürzte. Der 57-Jährige beleidigte daraufhin erneut rassistisch.

Zeuginnen und Zeugen der Auseinandersetzung riefen die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den Iraner antreffen und vorläufig festnehmen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Sein unbekannter Kontrahent entfernte sich vor Eintreffen der Polizei vom Bahnhof. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - Schwarz - circa 180 cm groß - etwa 20 bis 30 Jahre alt - sportlich / athletische Statur - bekleidet mit einer hellen Hose, einer dunklen Jacke, Sportschuhen und einer Sporttasche

Die Ermittlungen des LKA 73 dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

