POL-HH: 260303-1. Verkehrshinweis anlässlich mehrfacher Straßensperrungen in Hamburg-Borgfelde sowie Demonstrationen am Wochenende

Zeiten:

a) Donnerstag, 05.03.2026, 22:00 Uhr bis Montag, 09.03.2026, 05:00 Uhr Freitag, 20.03.2026, 22:00 Uhr bis Montag, 23.03.2026, 05:00 Uhr Samstag, 28.03.2026, 22:00 Uhr bis Dienstag, 31.03.2026, 05:00 Uhr b) Sonntag, 08.03.2026, 12:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Orte:

a) Hamburg-Borgfelde, Berlinertordamm(-Brücke) und Bürgerweide (Bundesstraße 75) b) Hamburg-St. Pauli und Hamburg-Altona-Altstadt

a) Im Zuge der Erneuerung der Berlinertordammbrücke werden der Berlinertordamm sowie die Ein-/Ausfallstraße Bürgerweide zwischen dem Anckelmannsplatz und der Wallstraße an drei Terminen im März jeweils voll gesperrt. Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert.

Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Polizei empfiehlt die Sperrungen in die Reiseplanungen einzubeziehen und den Bereich weiträumig zu umfahren.

Nähere Informationen sind der Homepage des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer unter https://lsbg.hamburg.de/baumassnahmen-und-planungen/berlinertordammbruecke zu entnehmen.

b) Auch an diesem Wochenende sind mehrere Versammlungen und Aufzüge rund um die Hamburger Innenstadt angemeldet worden. Am Sonntag, in der Zeit von 12:30 Uhr und 18:30 Uhr, findet unter anderem ein Aufzug statt, der vom Hamburger Stadtteil St. Pauli nach Altona-Altstadt führt. Die Veranstaltenden erwarten mehrere tausend Teilnehmende.

Weitere Informationen dazu sind hier zu entnehmen: https://www.hamburg.de/verkehr/stau-und-baustellen/polizeimeldungen-414586 Außerdem empfängt der FC St. Pauli am Sonntag in der Bundesligabegegnung die Eintracht aus Frankfurt im Millerntorstadion.

