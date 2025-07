LPI-SHL: Bauwagen in Flammen

Suhl (ots) - Ein 61-Jähriger fuhr Sonntagnachmittag mit seinem E-Bike mit Versicherungskennzeichen bergab auf dem Teichweg in Bettenhausen. Als ihn vermutlich eine Biene stach, verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Der Mann kam verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

