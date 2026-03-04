Polizei Hamburg

POL-HH: 260304-1. Polizei verhaftet Tatverdächtige zu Tötungsdelikt in Hamburg-Neuallermöhe

Tatzeit: 19.02.2026, 10:50 Uhr

Tatort: Hamburg-Neuallermöhe, Wilhelmine-Hundert-Weg

Nachdem am 19.02.2026 ein 35-Jähriger bei einer Auseinandersetzung mit einer 41-jährigen Deutschen lebensgefährlich durch ein Messer verletzt wurde und wenig später im Krankenhaus verstarb, hat die Mordkommission die Frau gestern wegen des Verdachts des Mordes verhaftet.

Für den Hintergrund wird auf unsere Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6220215, verwiesen.

Zunächst ließ sich mit Blick auf die anfangs gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf eine mögliche Notwehrsituation kein dringender Tatverdacht gegen die Beschuldigte begründen, weshalb sich keine Voraussetzungen für einen Haftbefehlsantrag ergaben und die 41-Jährige entlassen wurde.

Im Rahmen der weiterführenden Ermittlungen ergaben sich dem LKA 41 und der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft jedoch konkrete Hinweise darauf, dass die Tat von der Frau geplant war, woraufhin ein Amtsrichter einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes erließ. Beamtinnen und Beamte der Mordkommission verhafteten die Ex-Partnerin des Geschädigten gestern Nachmittag im Polizeipräsidium und führten sie dem Untersuchungsgefängnis zu.

Die Ermittlungen dauern an.

