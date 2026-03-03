Polizei Hamburg

POL-HH: 260303-3. Drei Zuführungen nach Sicherstellung mehrerer Kilogramm Heroin in Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots)

Festnahmezeit: 02.03.2026, 11:15 Uhr

Festnahmeort: Hamburg-Neustadt, Michaelisstraße und Hamburg-Eidelstedt, Hörgensweg

Einsatzkräfte des Drogendezernats (LKA 68) nahmen gestern drei Männer vorläufig fest, die im Verdacht stehen, gemeinschaftlich mit nicht geringen Mengen Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Sie müssen sich heute vor einem Haftrichter verantworten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen beobachteten Beamtinnen und Beamte des LKA 68 gestern in Hamburg-Neustadt einen 53-Jährigen dabei, wie dieser mutmaßlich nicht geringe Mengen Betäubungsmittel an einen 27-Jährigen übergab. Die beiden Türken wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Der 27-Jährige leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand, bei dem zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Männer fanden die Einsatzkräfte unter anderem nicht geringe Mengen Heroin und Kokain sowie mutmaßliches Dealgeld auf.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen des LKA 68 ergaben sich Hinweise auf eine Wohnung in Hamburg-Eidelstedt, die als mutmaßlicher Lagerort für Betäubungsmittel genutzt und daraufhin unmittelbar durchsucht wurde. Dort trafen die Polizeikräfte auf einen weiteren 53-jährigen Türken und nahmen ihn ebenfalls vorläufig fest. In der Wohnung stellten sie rund 3,5 Kilogramm Heroin, etwa 60 Gramm Kokain, mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealgeld, mehrere Mobiltelefone und Verpackungsmaterialien sicher.

Die drei Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt, wo sie sich heute vor einem Haftrichter verantworten müssen.

Die Ermittlungen dauern an.

Pap.

