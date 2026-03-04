Polizei Hamburg

POL-HH: 260304-3. Zeugenaufruf nach Raubdelikt in einem Getränkemarkt in Hamburg-Poppenbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.03.2026, 17:45 Uhr; Tatort: Hamburg-Poppenbüttel, Moorhof

Dienstagabend kam es zu einem Raubdelikt in einem Getränkemarkt im Stadtteil Poppenbüttel. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der spätere Tatverdächtige in dem Getränkemarkt, als die Mitarbeitende (34) kurz vor Ladenschluss die letzten Tätigkeiten im Kassenbereich ausübte.

Der Mann entnahm zwei Flaschen aus einem Kasten und begab sich mit diesen zur Kasse. Dort zerschlug er unvermittelt eine der Flaschen, bedrohte mit dem abgebrochenen Flaschenhals die Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute, einem niedrigen Geldbetrag, in Richtung Harksheider Straße.

Eine Sofortfahndung mit Funkstreifenwagenbesatzungen und mehreren Zivilfahnderinnen und Zivilfahndern führte nicht zur Festnahme des Verdächtigen, der wie folgt beschrieben werden kann:

- circa 30 bis 40 Jahre alt - etwa 190 cm groß - normale Statur - dunkle Haare - dunkle Bekleidung

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm am gestrigen Abend die ersten Ermittlungen, die nun vom zuständigen Raubdezernat der Region Wandsbek (LKA 154) fortgesetzt werden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 / 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

